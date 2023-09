Piazza delle Carceri. La "foresta" è un caso. Bocciata dai grillini. Ma c’è chi la vuole fissa

E’ ora di piantarla. Usa un’ironia rabbiosa la capogruppo grillina Silvia La Vita per attaccare il progetto Fores Temporanea inaugurato in piazza Delle Carceri e definito senza mezzi termini "l’emblema dell’ipocrisia politica della maggioranza che amministra questa città". La Vita ce l’ha con "l’installazione" di piante (in vasi neri di plastica) nel cuore della città, sulla quale ha presentato una question time per il prossimo consiglio comunale allo scopo di conoscere i costi del progetto (collocazione, trasporto, cura). Non sono d’accordo con lei, però, negozianti e residenti della piazza, che hanno scritto al Comune perché renda permanente la presenza delle piante: "Abbiamo molto apprezzato il progetto perché crea identità. Chiediamo che diventi permanente nell’ottica di riqualificare una delle piazze più importanti della città, considerando anche gli apprezzamenti dei passanti".

Di tutt’altro tono le parole di La Vita: "Si continua a non voler risolvere i problemi e pensare a progetti che costano alla collettività ma che non hanno nessun impatto positivo sulla loro qualità della vita. Che utilità dovrebbe avere collocare piante in una piazza per soli quindici giorni? Su cosa dovrebbe sensibilizzare? Non solo, tutto questo avviene in una città congestionata dal traffico e con il valore delle polveri sottili sforato spesso durante l’anno, nella quale si continua a cementificare e consumare suolo, dove si parla della necessità di avere un inceneritore e dove negli ultimi anni sono stati abbattuti alberi per riqualificare piazze e strade".

La Vita evidenzia anche che basta "fare pochi passi per trovarsi davanti all’sola ecologica di piazza Mercatale invasa ogni giorno dai rifiuti o auto parcheggiate ovunque. Persino i nuovi bidoncini per la raccolta differenziata collocati in centro storico sono un errore, manca la sezione per la raccolta della carta e ogni cosa che non sia plastica finisce nel buco troppo grande dell’indifferenziata. Altro che sensibilizzare sulle tematiche ambientali: progetti e parole non bastano più ormai da tempo, servono fatti, su cui questa amministrazione si è dimostrata incapace".