Piazza, ancora scontro di idee. Replica del Pd

Pd e maggioranza, è scontro su piazza XX Settembre. Il Partito democratico di Poggio a Caiano replica alle dichiarazioni di Alessandro Mancini, presidente della commissione bilancio.

"Nelle dichiarazioni di Mancini ci sono numerose inesattezze e tentativi di confondere l’opinione pubblica - scrive la nota del partito - intanto l’esposto è del comitato, non del Pd e che il PD condivida molte delle criticità sollevate dal comitato è un dato di fatto, ma questo non cambia la realtà: è la cittadinanza a essersi attivata". Poi c’è la questione variante: "Dopo mesi di dichiarazioni contraddittorie da parte dell’amministrazione - prosegue la nota - in cui Palandri ha cambiato più volte la motivazione della variante, ora almeno si assumono pubblicamente la responsabilità del disastro in cui versa la piazza. Ancora una volta, Mancini cerca di mischiare la questione architettonica con la viabilità: sono due temi distinti, e confonderli serve solo a mascherare il caos generato dalla variante introdotta da questa amministrazione. A differenza di chi oggi governa, tutte le opere pubbliche avviate dalla precedente amministrazione avevano coperture economiche certe e sostenibili in termini di bilancio. Si citano i costi dell’opera e della componente artistica come fossero spese occulte o ingiustificate. Nulla di più falso. Tutti i passaggi sono stati trasparenti e discussi nelle sedi opportune. Piuttosto, l’amministrazione attuale dovrebbe spiegare perché, con la loro variante, i costi rischiano di aumentare ulteriormente. L’amministrazione Palandri/Bresci continua a promettere opere senza avere minimamente idea di come finanziarle, come nel caso del cimitero.

Il progetto iniziale della piazza aveva ottenuto tutti i pareri positivi dagli enti competenti, compresa la Sovrintendenza, mentre la loro variante no.