Perdita d’acqua sul Ponte Datini. Chiusa corsia

Per lavori di riparazione di una perdita d’acqua sulla spalla del ponte da parte di Publiacqua, da oggi a lunedì 28 sarà chiusa al transito una corsia del Ponte Datini dall’imbocco in via Miniati verso viale Galilei, con conseguente restringimento di carreggiata all’incrocio della rotatoria con viale Galilei. I mezzi lavoreranno infatti nella corsia centrale del ponte e rimarrà una corsia libera per lo scorrimento in questa direzione. Doppia corsia invece e nessun cambiamento nella direzione opposta, da viale Galilei a via Miniati.

Publiacqua fa sapere inoltre che, causa lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 8 di oggi alle 20 di sabato si potranno registrare temporanei abbassamenti di pressione nelle vie comprese tra: via Bologna, via Battisti, via Cavour e via Curtatone a Ovest, la parte del centro storico cittadino a nord di via Cesare Guasti, via dell’Accademia, Piazza San Domenico e via San Vincenzo, Ponte al Mercatale, via Gobetti, zona La Pietà a Est-Sud/Est, via Lambruschini a Nord/Est, via Paolieri e via Mozza sul Gorone a Nord. "Ci scusiamo con i cittadini – scrive in una nota Publiacqua – per eventuali disagi".