Per una città a misura di donna Un convegno in salone consiliare

"La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna" è il tema dell’iniziativa di confronto e dibattito organizzata dal Soroptimist club Prato presieduto da Elena Lenzi. L’appuntamento è per stasera alle 20.45 nel salone consiliare del Comune. Dopo i saluti di Lenzi e della presidente nazionale del club Giovanna Guercio, delle autorità cittadine; Bruna Floreani, coordinatrice del progetto "La città che vorrei", presenterà le proposte del Soroptimist dopo un’indagine per conoscere la visione della città di domani e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Anci. Seguiranno interventi: "La città dei cittadini" Beatrice Magnolfi, presidente teatro Politeama pratese; "La città green" Daniela Poli, presidente del master in città di genere. Per "La città inclusiva e sicura" interventi di Virginia De Nanni ispettore Questura di Prato e Maddalena Rossi, ricercatrice urbanistica università di Firenze; per "La città attrattiva e resiliente" Irene Sanesi, economista della cultura. Coordina l’interessante incontro Marilena Chiti, socia del club di Prato.