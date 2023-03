Per i più piccoli i fumetti in biblioteca

Per i più piccoli domani in Lazzerini alle 16 terzo appuntamento del ciclo Fumetti in biblioteca letture e laboratori per bambini da 8 a 11 anni, a cura dell’Associazione Araba Felice. In programma La famiglia Volpitassi: quando un cacciatore scopre la loro tana, mamma Volpe e la sua piccola devono cercare un altro posto dove vivere. Presto trovano un’altra casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai suoi cuccioli. Il guaio è che tassi e volpi non hanno niente in comune. Ma è davvero un guaio? Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected], specificando data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Sempre domani alla Galleria di Palazzo degli Alberti sarà possibile, per i papà con bambini e per tutte le famiglie, partecipare gratuitamente al percorso "Chi cerca trova!". Una curiosa caccia al tesoro alla scoperta degli animali che si nascondono nelle opere della collezione da Bellini a Bartolini Attività gratuita, prenotazione consigliata tramite email: [email protected]