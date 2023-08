Prato, rivoluzione pendolari. Vietato l’ingresso ai bus extraurbani: Firenze blinda la città

Prato, 31 agosto 2023 – Già la vita dei pendolari è complicata a renderla ancora più difficile dal primo di settembre è la scelta del Comune di Firenze di vietare l’ingresso in città agli autobus extraurbani. Non poca cosa per chi si deve recare a Firenze per studio o per lavoro: i viaggiatori non arriveranno più a destinazione, ma dovranno scendere all’ingresso della città e proseguire la corsa a bordo di mezzi urbani o della tranvia spesso già stracolmi. Non poca cosa per chi invece sperava di arrivare a destinazione a bordo dello stesso mezzo. La discesa sarà obbligata all’hub Guidoni, qui i mezzi si fermeranno invece di arrivare fino a piazzale Vittorio Veneto come accadeva finora.

Si tratta del secondo step della rivoluzione del trasporto pubblico extraurbano voluta dal Comune di Firenze per limitare l’ingresso in città dei mezzi pubblici provenienti da fuori provincia. A inizio agosto e e inizio settembre le prime due fasi che riguardano i collegamenti con l’hinterland. Le linee extraurbane interessate da questa nuova riorganizzazione in partenza da venerdì sono la R1 Prato-Firenze via autostrada e la linea 212 che parte da Prato e passa da Campi Bisenzio e poi Firenze.

Ricapitolando dal primo settembre sarà attivo quindi l’hub nell’area di T2 Guidoni. L’hub di Vittorio Veneto invece si trova nei pressi della fermata della linea tramviaria T1 Porta al Prato-Leopolda; quello di Montelungo è vicino all’ingresso del binario 16 della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Il nuovo hub T2 Guidoni si trova al parcheggio scambiatore Guidoni T2 vicino alla rispettiva fermata tramviaria e qui fermeranno le due linee extraurbane provenienti da Prato (R1 e 212).

I viaggiatori sono stati avvertiti da Autolinee Toscane che ha iniziato una campagna informativa per chi ha un abbonamento e quindi attraverso mail ha già dato notizia dei cambiamenti. I viaggiatori occasionali invece dovranno informarsi strada facendo. All’hub dove è obbligata la discesa dal bus extraurbano sarà comunque presente un punto di assistenza e informazioni dove i passeggeri, oltre a poter chiedere e ricevere dettagli sulle linee e sull’intermodalità, potranno acquistare titoli di viaggio. Autolinee Toscane informerà i passeggeri grazie ai punti di assistenza e informazione presenti agli hub, in cui saranno dati dépliant con note e indicazioni che spiegano nel dettaglio le linee e come muoversi da e per il centro città. Informazioni saranno presenti anche all’Autostazione di Santa Caterina e alle fermate delle linee interessate da questo cambiamento. Ulteriori informazioni si potranno trovare sul sito ufficiale di Autolinee Toscane, at-bust.it, in cui sarà aperta una pagina dedicata, sui canali Facebook e Twitter.

Per quanto riguarda i biglietti i viaggiatori in possesso di titolo di viaggio extraurbano che arrivano all’hub Vittorio Veneto, potranno utilizzare la tramvia T1 per la tratta Porta al Prato-Leopolda - Alamanni (Stazione Firenze Santa Maria Novella).

I viaggiatori in possesso di titolo di viaggio extraurbano che arrivano a T2 Guidoni, potranno utilizzare la tramvia T2 nel tratto Guidoni - Unità, la linea T1 nel tratto Alamanni - Porta al Prato-Leopolda e le linee urbane: 23 nel tratto T2 Guidoni - Stazione Santa Maria Novella e 30 nel tratto T2 Guidoni - Porta al Prato-Leopolda. Non resta che salire a bordo.