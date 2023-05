Pedibus, gli studenti del Convitto Cicognini inaugurano la prima linea del centro storico

Prato, 15 maggio 2023 - Si sono ritrovati nella mattinata odierna al parcheggio di Porta Santa Trinita per percorrere in sicurezza e allegria il tratto a piedi fino a piazza del Collegio, dove è ubicata la loro scuola.

Un gruppo di studenti del Convitto Cicognini ha partecipato all'inaugurazione della prima linea Pedibus del centro storico, ossia l'iniziativa di mobilità sostenibile promossa dall'amministrazione comunale per contrastare l'inquinamento dovuto al traffico in entrata e in uscita da scuola e i problemi legati ai parcheggi. Gli alunni, vestiti dii gilet gialli ad alta visibilità con appese le spillette dei rangers, sono stati accompagnati nel loro tragitto dal presidente del comitato genitori Cicocampus, dagli agenti della Polizia Municipale e dall'assessora alla Mobilità Flora Leoni.

Verso la Festa di Pedibus

Considerato il successo che sta avendo il progetto, il Convitto Cicognini ospiterà mercoledì 7 giugno dalle 10 alle 12 la Festa del Pedibus a cui saranno invitate tutte le scuole che hanno aderito e per l'occasione è stato organizzato nel teatro dell'istituto anche uno spettacolo di illusionismo con il Mago Alex (Alessandro) e giochi in giardino a cura dell'Unità Operativa Educazione Stradale della Polizia Municipale e di ACI Prato. Per tutti i partecipanti sono previsti premi e merenda.

Francesco Bocchini