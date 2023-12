Pecci: il film scelto dal pubblico. Killers of the flower di Scorsese

E’ Killers of the flower moon il film del 2023 più votato dal pubblico del Cinema Pecci e sarà il quinto titolo in programmazione nella rassegna Top 5, sul grande schermo del centro per l’arte contemporanea. Gli altro quattro sono stati scelti dal curatore cinema Luca Barni e ricordiamo sono nell’ordine Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson e Kerry Condon, in programmazione anche oggi alle 17.20 in versione originale con i sottotitoli; As Bestas di Rodrigo Sorogoyen, con Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera con prima proiezione giovedì prossimo 4 gennaio alle 21.15 in lingua originale; La Chimera di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini, in programmazione anche domani alle 15.30 e mercoledì alle 18.50 e di nuovo in sala da giovedì 11 gennaio alle 21.15; "Pacifiction. Un mondo sommerso" di Albert Serra, con Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini con prima proiezione giovedì 18 gennaio, sempre alle 21.15 in versione originale. Killers of the flower moon è diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser: la prima proiezionr alle 20.30 di giovedì 25 gennaio. Un western che si piega ai codici del mafia-movie, un regista che si assume la responsabilità di chiedere perdono al popolo Osage a nome di un intero paese. Biglietti ingresso: intero 8 euro, ridotto 6 euro.

E a proposito del Pecci, domani sarà aperto dalle 10 alle 16, con biglietto d’ingresso speciale a un euro. Un euro anche per visitare il centro il giorno di capodanno, dalle 15 alle 19. Un’occasione per visitare "Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci" che presenta in modo permanente una selezione di 50 opere dalla collezione del museo con un’allestimento firmato dallo studio Formafantasma. Fontana, Boetti, Warhol, Richter, Kounellis, Bonvicini, Schnabel, Fumai, fra gli artisti presenti. Oltre a Eccentrica il Pecci propone anche le mostra "Diego Marcon. Glassa" e "Lara-Vinca Masini. La memoria del futuro".