Pecci Dispacci: c’è Gaza. Al Terminale L’insulto. Gli altri film di oggi

Parte oggi Pecci Dispacci, una nuova serie di appuntamenti dedicati a temi di attualità attraverso i punti di vista offerti dalle arti. Alle 18.30 proiezione a ingresso libero del documentario Gaza di Garry Keane e Andrew McConnell (menzione al Sundance Film Festival), con la partecipazione in collegamento di Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme dal 1988, e Meri Calvelli, da 20 anni cooperante a Gaza. Sempre al cinema Pecci oggi anche Basilico alle 17 e alle 21.30 La legge del desiderio di Almodovar in versione originale, presenta Marco Del Tongo presidente Arci Gay Prato. Iniziativa speciale oggi anche al Terminale: alle 21 L’insulto, film che inaugura un ciclo di tre proiezioni dedicate al tema della giustizia ripartiva (le altre due i prossimi giovedì) a cura di don Enzo Pacini, direttore della Caritas e cappellano del carcere della Dogaia. Il film libanese del 2017, con la regia di Ziad Doueiri, ha ottenuto una candidatura agli Oscar ed è stato premiato al Festival di Venezia. Nella Beirut di oggi, si racconta di un banale incidente che diventa in breve tempo una disputa che vede coinvolti interessi politici di rilevanza nazionale. Infine, all’Eden oggi C’è ancora domani 16-18.15-21; The Old Oak 16-18.15-21; Comandante 16-18.30-21.