Pecci Books . Storie per bimbi, arte e racconti

Si è aperta la seconda edizione del Centro Pecci Books Festival: la rassegna, che dal 2019 il Centro Pecci dedica alle narrazioni del contemporaneo. è tornata un Festival. Oggi si comincia alle 10 con la letteratura per bambini e ragazzi: ospite Aboca Edizioni che presenta i primi due volumi – Formulini Avventura nel bosco e Formulini Un nuovo amico in arrivo - della sua nuova collana: Aboca Kids. Con l’autrice Elisabetta Mauti e il coordinamento del dipartimento educazione del

Pecci, oltre cento bambini delle elementari saranno protagonisti di una lettura animata e di un laboratorio creativo.

Alle 17, Pietro Minto, un vero guru del mondo digitale, in dialogo con Giorgio Bernardini, presenta la nuova edizione aggiornata ed ampliata del suo grande successo, "Come annoiarsi meglio" (Blackie Edizioni 2023) sottotitolo: Prendi il controllo del tuo tempo – Riscopri il potere della noia.

Il tempo per come lo conoscevamo è finito: gli schermi hanno catturato ogni istante della nostra attenzione, senza restituirci alcuna soddisfazione. Lo smart

working sta solo peggiorando le cose, imponendo un’eterna connettività che ha ammazzato il concetto stesso di tempo libero. Pietro Minto in questo libro, a metà tra saggio e manuale pratico per sabotare se stessi, ci aiuta a trovare la noia, con consigli ed esercizi mirati: Come annoiarsi meglio è un invito a riprendere il controllo della propria mente e del proprio tempo. Alle 18.30, continua il viaggio nell’arte e nelle arti peculiari del Centro Pecci: Roberta Scorranese, giornalista, in dialogo con Elena Magini (curatrice del Pecci) presenta "A questo serve il corpo – Viaggio nell’arte attraverso i corpi delle donne". Roberta Scorranese mette al centro della sua riflessione il corpo femminile e le rappresentazioni che ne hanno fatto i massimi artisti di tutti i tempi ma anche la fisicità di donne a noi più vicine, ciascuna con il suo segreto e la sua unicità.

La giornata alle 20 si concluderà con l’anteprima de "La caduta – Cronache dalla fine del fascismo, l’ultimo saggio (Feltrinelli - in libreria dal 10 ottobre) del giornalista Ezio Mauro che, in dialogo con Wlodek Goldkorn, racconta il 25 luglio 1943 e i drammatici mesi tra la caduta di Mussolini e la nascita della Repubblica di Salò.