Pecci Books: oggi c’è Agnese Pini

Oggi alle 18.30 per la Primavera delle donne la direttrice de La Nazione Agnese Pini (foto) sarà ospite di Pecci Books: presenterà il suo primo romanzo "Un autunno d’agosto" edizioni Chiarelettere 2023, in dialogo con il giornalista Giorgio Bernardini (ingresso libero). Una storia intima, avvincente e drammatica, un romanzo che ci porta in un’altra epoca. Toscana, agosto 1944: in un piccolo paese lungo la Linea gotica si consuma una delle stragi più efferate della seconda guerra mondiale. Il paese si chiama San Terenzo Monti. Agnese Pini ritorna a quell’"autunno d’agosto" del 1944 a partire da una storia intima e personale, poiché una parte della sua famiglia è stata vittima di quella strage. In un racconto avvincente e drammatico, con una scrittura precisa, ci porta dentro a quella tragica vicenda: le 159 vittime di San Terenzo diventano nomi e storie, toccanti e indimenticabili. Agnese Pini è direttrice de La Nazione dal 2019, quando aveva solo 34 anni: la prima donna a guidare il quotidiano fondato nel 1859. Dal luglio dello scorso anno ha assunto anche la direzione de Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, quattro testate che superano le 552mila copie di tiratura.