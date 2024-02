Pecci Books nel segno delle donne. Tre scrittrici e tre novità in libreria

Torna Pecci Books con tre incontri dedicati ad altrettante scrittrici in vista della Giornata internazionale della donna, con tre novità editoriali appena giunte in libreria. Si parte questo giovedì alle 18.30 con Chiara Sfregola e L’estate verticale (Fandango Libri 2023), in dialogo con le "content creators" pratesi Chiara Agostini e Diletta Capocchi. Sud, anni Novanta, un Mezzogiorno imprecisato e opulento di cui Livia e Veronica sono le figlie più brillanti. Amiche da sempre, la differenza di classe non è mai stata un problema fra loro: entrambe provengono da famiglie benestanti, ma Livia è figlia di un muratore che ha fatto fortuna all’estero, Veronica è la figlia del primario, lodata dai professori e corteggiata dai ragazzi. L’estate verticale è quella del 2001, quella degli scontri di Genova, dell’attacco alle Torri Gemelle. Ma per Livia e Veronica è soprattutto l’estate dopo la terza media, in cui Livia inizia a prendere coscienza di sé e del mondo. E la differenza di classe fra lei e Veronica si rivela l’innesco di un cambio di pelle, per entrambe. Chiara Sfregola (1987) vive a Roma. Con Einaudi ha pubblicato Stare al mondo (2022), con Fandango Camera single (2022) e Signorina - Memorie di una ragazza sposata (2020), Premio Afrodite come libro dell’anno nel 2021. Giovedì 29 febbraio sempre alle 18.30 Flavia Carlini parlerà di Noi vogliamo tutto / Cronache da una società indifferente (Feltrinelli) in dialogo con la giornalista Laura Montanari. Storie di persone violate, spaventate, silenziate, storie riportate in vita senza finzioni con lo scopo di mostrare la quotidianità di un sistema di dominio costruito sulla paura: Flavia Carlini mostra in modo chiaro e accessibile ciò che il mondo dell’informazione troppo spesso non racconta e, dati alla mano, dimostra come le storie individuali rappresentino condizioni di vita collettiva. L’autrice ha una community di oltre 400.000 follower tra Instagram e TikTok e i suoi video raggiungono milioni di persone. Nata a Napoli nel 1996, è autrice, divulgatrice e attivista politica. Appassionata di informazione, si occupa quotidianamente di temi legati alla parità, ai diritti umani, agli sviluppi sociali e politici sia nazionali che internazionali. Temi di cui dibatte tutti i giorni sui suoi canali social.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 9 marzo alle 18.30 con Valeria Parrella e il libro Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli), in dialogo con il giornalista Giorgio Bernardini. In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, ci sono storie inventate e raccolte "all’incrocio tra l’umano e il divino, in quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche, quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso". Storie nelle città, nei bar, sulla spiaggia, tra i clochard e durante una partita di tennis. Valeria Parrella vive a Napoli, è autrice di romanzi, racconti, sceneggiature e opere teatrali. Fra questiMosca più balena (minimum fax, 2003; Premio Campiello Opera Prima), Per grazia ricevuta (minimum fax, 2005; finalista nella cinquina del Premio Strega), Lo spazio bianco (Einaudi), da cui Francesca Comencini ha tratto l’omonimo film, e Almarina (Einaudi, 2019; finalista nella cinquina dello Strega). Per Feltrinelli ha pubblicato La Fortuna (2022, Premio letterario internazionale Mondello – Opera Italiana). Da anni collabora con settimanali e quotidiani.