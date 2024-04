Pecci Books. Il fine settimana con l’Art Land

Doppio appuntamento con Pecci Books nel weekend. Sabato alle 18 sarà presentato per la prima volta al pubblico il volume di Carlo Scoccianti "Artlands / Creare habitat naturali come nuova forma d’arte", Edizione Gli Ori; domenica alle 10.30 sarà resa visitabile la nuova opera "Isole" in corso di realizzazione alla cassa di espansione Lupo sul torrente Vingone, in località Capalle a Campi Bisenzio. Alla presentazione del volume parteciperanno l’autore e Anna Lambertini, docente di architettura del paesaggio all’università di Firenze; modera l’incontro Stefano Pezzato, responsabile della collezione e degli archivi del Pecci. Negli ultimi venti anni nella nostra piana è cresciuto un vasto sistema di nuovi ambienti naturali frutto di inediti criteri di intervento progettuale e artistico legati al paesaggio e all’ecologia dei luoghi. Queste opere, ampiamente documentate nel nuovo volume edito da Gli Ori, costituiscono un patrimonio collettivo di interesse culturale, artistico, naturale e paesaggistico e si offrono al pubblico come un innovativo continuo connubio fra arte e ambiente, ambiente e arte. Con il coinvolgimento di numerosi esperti internazionali di cultura artistica e ambientale in un intenso programma di visite su campo, conferenze e dibattiti, questi ultimi svoltisi al Pecci dal 2012 in poi, si è aperto un ampio dibattito, denominato Artlands, incentrato sull’azione del biologo Carlo Scoccianti, autore di questi interventi. Dall’insieme delle diverse riflessioni e considerazioni, anch’esse contenute nella pubblicazione, è emersa l’originalità di questo tipo di ricerca, estetica ed ecologica al tempo stesso, che si pone nel campo condiviso fra scienza, architettura e arte contemporanea: per la prima volta il paesaggio non è più l’oggetto che fa da sfondo o accoglie in sé un intervento o installazione (Land Art), ma è esso stesso, con le proprie ampie dimensioni e caratteristiche, il soggetto che diviene opera d’arte (Art Land). Il ritrovo per la visita in anteprima di domenoca è alle 10.30, all’altezza di via Castronella 246. Ingressi limitati, è richiesta la prenotazione a [email protected]