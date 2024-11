Pecci Books Festival. Primo piano adolescenti e donne protagoniste. Ecco la seconda giornata

PRATO

Oggi seconda giornata del Festival Pecci Books, Leggere il presente. Il primo appuntamento è con le visite guidate ad Eccentrica, la mostra della collezione del Centro per l’arte contemporanea, da parte di un centinaio di studenti delle classi terze dell’IP Marconi, che poi alle 11 dialogheranno sul complesso tema dell’adolescenza con la giovane scrittrice Greta Olivo (foto), a partire dal suo romanzo d’esordio, Spilli (Einaudi, 2023): se c’è un’età in cui la paura spinge più forte, piena di desiderio, rivoluzioni e soglie da attraversare, è l’adolescenza. Un’interessante occasione di scambio e riflessione, a telefonini spenti. Il programma prosegue nel pomeriggio alle 18 con Chiara Tagliaferri in dialogo con Elena Magini, curatrice del Pecci, e con un reading a cura dell’Associazione Ipazia: la scrittrice presenterà il terzo volume del progetto realizzato con Michela Murgia: Morgana – Il corpo della madre (Mondadori, ottobre 2024). Tagliaferri è nata a Piacenza e oggi vive a Roma. Il suo romanzo Strega comanda colore è uscito nel 2022 per Mondadori. Dal 2021 conduce gli incontri di Orizzonti Extra alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il terzo appuntamento è alle 19.30, sempre in tema di contaminazioni e di adolescenza. Si parlerà di Mare Fuori, la serie televisiva di grande successo e del romanzo che ne è stato tratto: Mare Fuori (Solferino-Rai Libri, marzo 2024) di Angela Lombardo, con Cristiana Farina, autrice e sceneggiatrice della fiction di RaiDue in dialogo con Livia Gionfrida di Metropopolare. Si parlerà delle storie dei ragazzi dell’Istituto di pena minorile di Napoli, che ospita ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi beccare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare i propri sogni, senza paura o senza mostrare di averla.

La giornata si chiuderà alle 21 con il ritorno al Pecci di Benedetta Tobagi che, in dialogo con l’Associazione Ipazia,- presenterà il suo ultimo libro Le stragi sono tutte un mistero, pubblicato dalla casa editrice Laterza (maggio 2024) nella collana Fact checking: piazza Fontana, piazza della Loggia e stazione di Bologna sono soltanto alcune delle tappe di una laica via crucis che non ha mai fine e su cui ogni anno emergono particolari, false piste, rivelazioni vere o false. Benedetta Tobagi, scrittrice e storica, figlia minore del giornalista Walter Tobagi assassinato dalla Brigata XXVIII marzo nel 1980, un gruppo terroristico di estrema sinistra, è stata conduttrice radiofonica per la Rai. Si occupa di progetti didattici e di formazione dei docenti sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare.

Domani, terza e ultima giornata del Festival, alle 11 Nello Scavo , inviato speciale e corrispondente dal fronte, in dialogo con Adriano Sofri e Giacomo Cocchi parlerà del suo libro Il salvatore di bambini – Una storia ucraina, appena pubblicato da Feltrinelli. La chiusura alle 19.30 con un’autrice pratese: Silvia Giagnoni e il suo primo romanzo Alabama Hunt (AlterEgo, 2024). Tutti gli incontri dell festival sono a ingresso libero.