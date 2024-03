Pd, oggi il via libera a Bugetti. Si lavora già anche sulle liste. Il centrodestra trova alleati

E’ il giorno di Ilaria Bugetti. Stasera la direzione provinciale del Pd ufficializzerà l’accordo arrivato martedì fra le varie anime dem e darà il via libera alla candidatura a sindaco della consigliera regionale. La coalizione di centrosinistra che la sosterrà è composta da Pd e da Alleanza Verdi e Sinistra, in attesa della decisione del Movimento 5 Stelle. Chiusa la partita sul nome del candidato sindaco, anche grazie al via libera sul ticket col vicesindaco Simone Faggi, da ieri si è aperta la partita sulle liste. Tante le caselle da mettere in ordine, sia sulla lista civica a sostegno di Bugetti che in casa Pd, dove è probabile l’inserimento di molte facce nuove nell’ottica del ricambio generazionale. Una partita che può risultare cruciale visto che nel 2019 la lista civica di Biffoni e quella dello sport portarono in dote il 9% dei consensi. Dopo la direzione di stasera, inizierà ufficialmente anche la campagna elettorale di Bugetti che dovrà organizzare assieme al partito la presentazione ufficiale alla città e iniziare il giro sul territorio. Un cammino invece iniziato da settimane da parte del centrodestra, col candidato Gianni Cenni che ha già presentato i primi punti programmatici e che adesso sta cercando di allargare la coalizione. Sembra in dirittura d’arrivo l’accordo con l’ex assessore alla sicurezza Aldo Milone (collega di giunta con Cenni ai tempi del governo cittadino del centrodestra). Sono in corso contatti anche con Massimo Taiti, che nelle prossime ore dovrebbe aderire al progetto del centrodestra che già conta su una coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Liberale, Udc, Noi Moderati Silli e la lista civica di Gianni Cenni, dove è già stato annunciato l’ingresso dell’ex dirigente comunale Lorenzo Frasconi.

L’altro schieramento della corsa alle amministrative è quello dei centristi. Per Azione, Italia Viva, Psi e Libdem è la serata della presentazione della lista civica "Prato Merita" che sostiene il candidato sindaco Mario Daneri. Alle 21 all’auditorium della Camera di commercio presenteranno candidato e simbolo. "Prato Merita un futuro, iniziamo a scriverlo insieme. Mario Daneri Sindaco": è questo il titolo della serata, un incontro pubblico aperto a tutti, nel corso del quale il candidato sindaco dell’alleanza dei liberaldemocratici e riformisti si presenterà per la prima volta alla cittadinanza.

Infine la lista civica Targettopoli che sostiene la candidatura a sindaco di Jonathan Targetti. Martedì c’è stata la costituzione ufficiale della lista civica. "Un primo passo, formale, verso la nostra candidatura" spiegano da Targettopoli. Erika Di Fini sarà la presidente, Blanca Aznárez la coordinatrice mentre Gioia Mencarelli sarà la tesoriera. La lista ha avuto anche un incontro sul tema partecipazione.

"Ho rilanciato l’idea e la necessità di un accordo trasversale tra tutti i candidati affinché sulla partecipazione non ci siano né divisioni né gare a chi la spara più grossa – dice Targetti –. Serve un impegno condiviso a concretizzare le richieste di chi da anni si impegna su questo argomento".

Stefano De Biase