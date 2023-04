Paura in autostrada: bus in fiamme, evacuati 20 turisti

Tanta paura ieri mattina sull’autostrada A11 Firenze Mare dopo dopo il casello di Prato Ovest, in direzione Firenze. Un autobus carico di turisti ha preso fuoco all’improvviso. Il pullman sul quale viaggiavano una ventina di turisti stranieri diretti a Firenze, ha preso fuoco nella parte posteriore per cause che sono ancora in via di accertamento. Il conducente, appena si è reso conto di quello che stava succedendo, ha fatto in tempo a fermarsi sul lato dell’autostrada e far scendere velocemente tutti i passeggeri. A quel punto sono divampate le fiamme nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e un’ambulanza della Croce d’Oro per precauzione. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni dalla polizia stradale per consentire le operazioni di spegnimento del fuoco. I pompieri, intervenuti con l’autobotte, hanno spento le fiamme in poco tempo. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.