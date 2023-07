Paura all’alba, si schianta contro le auto in sosta

Prato, 12 luglio 2023 – Ha perso il controllo della propria auto, sbandando verso sinistra nonostante la strada fosse perfettamente diritta, così da terminare la sua corsa contro tre auto in sosta, una della quale, una Renault Clio, ha anche perso una ruota.

È accaduto questa mattina presto, intorno alle cinque, in via Zarini, dove il conducente di una Ford Focus dopo aver provocato l’incidente stradale, è stato immediatamente raggiunto da una pattuglia della polizia municipale chiamata dai residenti, a loro volta svegliati dal forte rumore dell’urto.

L’uomo che non ha fortunatamente riportato lesioni nonostante la violenta botta, è stato sottoposto ai controlli di rito e, condotto presso il comando di piazza Macelli, è risultato positivo all’alcoltest eseguito con l’etilometro. E’ anche emerso che la patente che aveva mostrato gli agenti, un documento straniero ma potenzialmente valido per guidare in Italia, era in realtà non genuino.

Quindi, la persona è stata subito privata sia del documento che dell’autovettura, posti sotto sequestro e fermo e, oltre alle sanzioni amministrative che gli sono state contestate, ha rimediato pure una denuncia a piede libero.