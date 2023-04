Patto della manutenzione "Associazioni coinvolte nella cura del territorio"

Fermare il degrado e risolvere i piccoli problemi delle aree pubbliche con la collaborazione di cittadini e associazioni. Si chiama "Progetto Mediceo" l’iniziativa promossa da Riccardo Palandri, candidato sindaco civico appoggiato dal centrodestra a Poggio a Caiano (nella foto con il candidato consigliere Breschi), che si fonda sul suggerimento di un gruppo di cittadini ma anche sulle richieste emerse nei vari gruppi social del territorio. Tutto nasce, fanno notare dal centrodestra, dalle numerose segnalazioni che i cittadini inviano all’amministrazione e che spesso rimangono lettera morta, lasciando lo spazio pubblico privo di decoro e scoraggiando gli stessi cittadini a contribuire a combattere il degrado. L’idea, allora, è quella di affidare proprio ai poggesi, tramite un bando pubblico, la cura di piccoli interventi di decoro urbano che oggi l’amministrazione non è in grado di effettuare con tempestività.

"Alla base del progetto – spiega Riccardo Palandri – c’è la constatazione di una pianta organica insufficiente all’interno del Comune, un problema che richiede quindi la necessaria collaborazione e responsabilizzazione della cittadinanza. E proprio in questo contesto si va a inserire il ruolo dell’associazionismo. Il progetto vuole infatti coinvolgere tutti quei cittadini che hanno a cuore il territorio e che hanno il desiderio di dare una mano in forma associativa". Di questo progetto si è fatto curatore Renzo Breschi, candidato nella lista di Palandri: "Non solo valorizzeremo le strutture associative esistenti, ma incentiveremo la costituzione di nuovi soggetti a carattere fortemente territoriale. Si tratta di soggetti che abbiano come obiettivo la salvaguardia, la tutela del decoro urbano e del verde pubblico, l’osservazione e la segnalazione delle criticità strutturali, ambientali e sociali".

Il gruppo che aderirà a "Progetto Mediceo" potrà dare anche una mano concreta sia in termini di aiuto nell’organizzazione di eventi che di supporto alla realizzazione dei progetti associativi, come ad esempio la "festa delle associazioni". Oltre al bando pubblico, nell’idea di Palandri, dovranno essere previste forme assicurative a tutela di chi presterà la propria opera sul territorio, la gestione informatizzata, nel rispetto della privacy, dell’app per le segnalazioni e una modalità operativa di risposta che vada oltre i servizi già affidati in esterno (come le cooperative che si occupano del verde pubblico).

"Palandri e la maggioranza dei candidati al consiglio – conclude Breschi – hanno esperienza di impegno nelle associazioni e siamo fermamente convinti che un solo cittadino che decida di mettersi al servizio della comunità possa garantire maggiore efficacia, efficienza e rapidità di risposta a tutte quelle piccole criticità che si presentano quotidianamente".