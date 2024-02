Prato, scappa all'alt con patente falsa e su un mezzo senza assicurazione

Prato, 28 febbraio 2024 - Scappa all'alt su un mezzo privo di assicurazione e con patente falsa: è successo ieri pomeriggio, quando due pattuglie del reparto motociclisti, mentre eseguivano dei controlli nella zona del Macrolotto e lungo gli assi viari principali, hanno notato un'auto con alla guida una donna che nonostante l’ordine di fermarsi impartito dagli agenti ha iniziato ad accelerare al fine evidente di scappare. È iniziato così un inseguimento nel traffico della tangenziale per qualche chilometro da parte delle due pattuglie, che sono riuscite a raggiungere la vettura e a bloccarne la fuga.

Agli agenti la donna, cinquantenne italiana, ha anche provato a mostrare una patente di una terza persona sulla quale erano state riportate in maniera grossolana le sue generalità, ma senza riuscire a ingannare gli agenti, che anzi le hanno contestato diverse sanzioni per svariate migliaia di euro, per l’inottemperanza all’alt, per la guida senza patente ed infine per la mancata copertura assicurativa del veicolo che è anche stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Nello stesso pomeriggio le pattuglie hanno fermato e sanzionato anche un cittadino cinese trentanovenne che circolava con la patente formalmente revocata dalla Motorizzazione civile, un conducente che utilizzava il veicolo sottoposto a fermo fiscale e un altra auto senza la copertura assicurativa obbligatoria.