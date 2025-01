Pasticceria Vella Cafè. La ricetta delle bontà quotidiane è il mix di passione e orgoglio

"Sono cresciuto tra i fornelli di casa, affascinato dall’arte che nonna e mamma sapevano mettere spontaneamente in cucina. Con questa naturalezza è nata la mia passione per gli ingredienti genuini e il desiderio di condividere il buon cibo". Si presenta così, Marco Colzi, 48 anni, titolare insieme alla moglie Samantha Ragone, della Pasticceria Vella Cafè in via Augusto Alfani, a Galciana. Una storia iniziata 10 anni fa, quando Marco e Samantha decisero di cambiare tutti i loro piani per mettere anima e cuore in quello che oggi è diventato il punto di riferimento della zona per colazioni, merende e aperitivi.

"Stavamo comprando casa, poi mia moglie vide questo fondo vuoto e così smettemmo di comprare casa per investire tutto nel locale", racconta. A dieci anni di distanza è stata la scelta giusta. Vella Cafè è cresciuto tanto da aver presto ampliato il fondo con un altro locale adiacente e ora in attesa di poter coprire il dehor all’esterno. "Galciana ci ha voluto bene, dopo un anno dall’inaugurazione ci siamo subito ampliati e adesso stiamo aspettando di chiudere lo spazio fuori - dice - siamo davvero felici dei risultati ottenuti".

Appassionato di cucina, Marco Colzi, ha lavorato nei catering, a fianco di chef e maestri pasticcieri come Paolo Sacchetti del nuovo Mondo dove Marco ha lavorato per quattro anni, ma anche dietro al bancone di bar come barman esperto di cocktail. Una formazione a 360° dopo la scuola alberghiera che gli ha permesso di essere oggi non solo un pasticciere ma anche un imprenditore di successo.

"Credo che decide di avvicinarsi a questo mondo deve farlo avendo alle spalle la giusta esperienza e la consapevolezza di ciò che vuole dare ai clienti - dice -. Ho fatto la gavetta, ho lavorato nelle cucine per imparare i segreti direttamente da chi li conosce. Per guidare un’attività bisogna aver fatto molte esperienze nelle cucine, dai lavori più semplici a quelli più complessi. La mia formazione mi ha permesso di capire cosa io volessi offrire ai clienti e alla città".

Oltre trenta tipi di brioche, salati, pane bianco e pan brioche, mentre per il periodo natalizio sono immancabili panettoni farciti, torrone, ricciarelli e panforte: tutte le specialità sono create in modo artigianale ogni giorno nel laboratorio dove oltre a Marco lavorano tre pasticcieri. "È un lavoro di sacrificio - spiega - ogni giorno alle 5 iniziamo la giornata che va avanti fino a sera. A volte lavoriamo anche per 14 ore di fila, il sacrificio è alla base di ogni progetto imprenditoriale. Noi mettiamo tanta passione e la risposta delle persone ci riempie di orgoglio". In futuro? "L’idea è quella di radicarsi ulteriormente e magari ampliare l’attività, ma trovare personale è complicato, qui non ci sono sabati né domeniche e in pochi hanno voglia di dedicare sé stessi a un mestiere". Cosa che non è per Marco e sua moglie: loro hanno messo anima, cuore e tempo. La filosofia della Pasticceria Vella Cafè si fonda su alcuni principi chiave: passione, ricerca, qualità e innovazione. Ogni prodotto realizzato da Marco Colzi e dal suo team è frutto di un lavoro meticoloso e di una continua ricerca di equilibrio tra tradizione e novità. La pasticceria non è solo il risultato di un gesto tecnico, ma una creazione che deve coinvolgere tutti i sensi. in questi dieci anni, la Pasticceria Vella Cafè ha saputo conquistare i cuori dei pratesi. La qualità dei prodotti, unita alla passione e alla dedizione con cui Marco Colzi porta avanti la sua attività, ha reso la pasticceria un punto di riferimento nel panorama gastronomico di Prato. Non solo dolci da pasticceria, ma anche colazioni, tè pomeridiani e piccoli momenti di piacere. Un omaggio alla città: "Prato ci ha voluto bene e noi vogliamo bene alla nostra città - continua -. Ognuno dovrebbe restituire a Prato un po’ di quanto la città gli ha dato". E proprio con questa filosofia la pasticceria Vella Cafè ha realizzato un quadro omaggio a Prato che è stato dipinto dall’artista Paolo Lazzerini. Un quadro che rappresenta le mura antiche, il Duomo, San Marco, il Castello e tutte le bellezze della città diventano per l’occasione calamite, packaging, cartoline: un segno distintivo nel solco del buon gusto della Pasticceria Vella Cafè.

Silvia Bini