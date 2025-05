Passione orto, il Comune dà in gestione spazi sociali

Passione orto. È stato pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria per assegnare gli appezzamenti liberi degli orti sociali di via Pola a Oste. C’è tempo fino al 20 maggio per presentare domanda. La graduatoria sarà valida fino al 31 dicembre 2026 e sarà utilizzata per l’assegnazione di orti disponibili a seguito di rinunce, decadenze o revoche degli assegnatari. Ogni orto è dotato di rete d’irrigazione e di un capanno per il ricovero degli attrezzi. "Gli orti di via Pola sono stati realizzati con l’obiettivo di creare percorsi di cittadinanza attiva e occasioni di aggregazione sociale - spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti –. Un modo per impiegare il tempo in modo sano, per stare all’aria aperta e coltivare ortaggi e relazioni sociali". La coltivazione non deve avere scopo di lucro, ma essere finalizzata alla produzione di ortaggi da destinare al consumo familiare. Possono richiedere un orto sociale i residenti a Montemurlo che hanno compiuto 60 anni di età e pensionati. La domanda va redatta sul modulo scaricabile da www.comune.montemurlo.po.it (o ritirabile al servizio politiche sociali in piazza Don Milani 2), può essere presentata tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o a mano all’ufficio protocollo in piazza della Repubblica, la mattina dal lunedì al venerdì.