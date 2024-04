Passeggiate tra i vigneti. Con Leonardo

Passeggiate campestri fra vigne e ulivi con i conoscitori della terra da punto di vista scientifico. A Carmignano maggio porterà due novità. La prima sarà sabato 4 maggio, con "Carmignano fra vigneti e uliveti, territorio generoso", un’escursione tra vigneti e uliveti con arrivo alla Tenuta di Capezzana. Qui il gruppo troverà i professori Francesco Nicese e Bruno Zanoni del Dipartimento Dagri saranno disponibili per un dialogo su olivicoltura e cambiamenti climatici. Ci sarà una degustazione di vino con taglieri e bruschette al costo di 15 euro. Ma si può fare anche solo alla visita a Capezzana. Il ritrovo sarà alle 9,30 al parco museo "Quinto Martini" a Seano con l’accompagnatore escursionistico Luca Bocci e l’agronomo Simone Randelli. I chilometri sono 5 ed è un’escursione facile.

Mentre sabato 11 maggio, la passeggiata sarà "Bacchereto, fra vigne e terre da far boccali, sulle orme di Leonardo": i partecipanti faranno tappa alla famosa Cantina di Toia per terminare il giro alla Fattoria di Bacchereto. Qui i professori Giovanni Mattii e Valentina Canuti del Dipartimento Dagri parleranno di vigneti e cambiamenti climatici. Visita e degustazione in cantina a 15 euro ma anche qui possibilità di partecipare solo alla visita in fattoria.

Il ritrovo sarà alle 9,30 nella ex cava di Bacchereto con l’accompagnatore escursionistico Luca Bocci e l’agronomo Edoardo Pratesi. I km sono 6 ed è facile. Prenotazioni obbligatorie a [email protected]. Per entrambe le escursioni è raccomandato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da ginnastica, non sono ammessi i passeggini dei bambini. Le escursioni sono gratuite.