Passeggiate terapeutiche per chi ha vissuto un lutto significativo. L’iniziativa "Walking through grief: in cammino con Simone" è organizzata a Prato da Mariangela Milanesi, volontaria di File-Fondazione italiana leniterapia in memoria del figlio Simone e si svolge ogni primo e terzo sabato del mese. Camminare in gruppo, immersi nella natura, può essere di aiuto a chi sta attraversando il difficile percorso di elaborazione della perdita di una persona cara. Mariangela e la volontaria Caterina con il ruolo di facilitatrici nei gruppi di auto mutuo aiuto per il supporto al lutto spiegano: "Ci ritroviamo per camminare insieme, camminare lenti, nella natura. Camminare insieme ad altri come noi, offre un’esperienza positiva alle persone che stanno vivendo il dolore della perdita di un loro caro, sia durante una malattia che dopo la morte. Cammineremo senza fretta sui sentieri e nei luoghi naturali vicini, in silenzio o con le parole che emergeranno dal cuore. Al nostro ritorno sentiremo il cuore meno pesante". L’orario di ritrovo per ogni uscita è alle 9, ma il luogo di ritrovo varia in relazione al percorso che viene deciso, così come la durata della camminata. Per avere maggiori informazioni, telefonare allo 055 200 1212 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16.30; il venerdì dalle 9 alle 15), oppure compilare il modulo presente sul sito www.leniterapia.it/eventi/walking ed inviare la richiesta di partecipazione al gruppo. Le persone interessate saranno contattate telefonicamente da File.