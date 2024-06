Passeggiate sensoriali nei boschi . Via della Lana e della Seta in festa

L’ultimo week end di giugno, sul crinale tra Emilia e Toscana, torna l’evento che celebra il sesto compleanno della Via della Lana e della Seta, il cammino che collega Bologna a Prato. Due giorni dedicati all’outdoor, alla musica, alle visite guidate e alle mostre. Un ricco programma da non perdere per due giorni che coinvolge Montepiano dal lato toscano e Castiglione dei Pepoli da quello emiliano.

Domani il via ufficiale alla manifestazione con la passeggiata guidata dall’ideatore della Via della Lana e della Seta, Vito Paticchia. Da Montepiano si parte alle 10 con il Gruppo del circolo Arci I Risorti, da Castiglione alle 10.30. I due gruppi si incontreranno a Castiglione per un abbraccio tra camminatori emiliani e toscani intorno alle 16, momento dell’inaugurazione della Festa.

"Sulla Via della Lana e della Seta e sui Cammini abbiamo puntato molto, sono una forma di approccio al turismo e di conoscenza che si adatta al nostro territorio – dice la sindaca di Vernio Maria Lucarini – la festa è un’occasione per rinsaldare la collaborazione fra i due versanti dell’Appennino".

A Montepiano il primo appuntamento è domani alle 17 con l’inaugurazione della mostra di acquerelli "A un passo dal bosco". Nella cornice del Mulino della Badia, i colori raccontano la natura della valle. Alle 17.30 parte una passeggiata serale nel bosco e lungo il torrente verso la suggestiva Festa medievale di Luciana con rientro in notturna con le torce. Domenica alle 10.15 imperdibile esperienza con la Sound Walk, passeggiata “sensoriale” per immergere i piedi nelle acque del torrente e ascoltare suoni e musiche nella natura accompagnati dal musicista e sound designer Stefano Zorzanello fino al concerto di “In Continuità Quartet” (ritrovo a Montepiano ore 10.15). La passeggiata si svolge lungo il Setta fino alla Badia di Montepiano e ritorno, si tratta di un anello che ospiterà anche l’inaugurazione del “Luogo del Bel Sentire” alla Fonte del Romito. Alle 13 possibilità di pranzo a cura della Pro Loco di Montepiano allo chalet di Montepiano aperto anche a chi non partecipa alla passeggiata (prenotazioni allo 0574 959031). Alle 17 allo chalet “Le ordinarie avventure di persone straordinarie” inaugurazione della mostra-omaggio al patrimonio orale dei racconti degli abitanti di Montepiano.

Alle 18.30 a Montepiano aperitivo e Concerto allo Chalet “Trio de Quinta-Feira”.