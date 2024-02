Partita clou tra Jolo e Csl. Il C.F. 2001 cerca 3 punti

La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai pronta a prendere il via alle 15 di domani. E l’obiettivo per le formazioni di Prato e provincia è di continuare a dare il 110%. Partendo dalla Prima Categoria, dove lo Jolo di Diodato riceverà il CSL Prato Social Club di Rondelli.

I padroni di casa, secondi nella classifica del girone C ad un solo punto dalla vetta, saranno determinati a vincere e a sperare in un passo falso della Folgor Calenzano per effettuare il sorpasso. Ma i rivali mirano ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playout e saranno altrettanto motivati a fare punti.

Discorso simile per il C.F. 2001, che intravede l’uscita dalle sabbie mobili ad un passo: Giovanchelli (nella foto in alto a sinistra) e compagni faranno visita all’Albacarraia, in una sfida che si preannuncia equilibrata. Scendendo nel girone E di Seconda Categoria, la rincorsa di Montemurlo e Prato Nord (ri)parte dall’attuale quarta piazza in tandem.

I montemurlesi riceveranno il Montale Pol.90 Antares, partendo con i favori del pronostico. Miele e soci se la vedranno invece in trasferta con l’Olimpia Quarrata. Impegni casalinghi per Chiesanuova e La Querce, rispettivamente con Montalbano Cecina e Cintolese.

Passando al girone F, il Tavola vuole continuare a risalire la china e ad avvicinarsi ai vertici: la formazione di coach Tinti attende il Doccia e un eventuale successo potrebbe portare in dote il secondo posto. Pietà 2004-Virtus Comeana mette invece di fronte due compagini che possono ancora ambire ad un torneo di vertice, ma devono trovare in via definitiva quella continuità di rendimento e di risultati che sin qui è mancata. Idem dicesi per il Vernio (nella foto a destra), a ben vedere: la squadra di Coschignano ha alternato partite da incorniciare a giri a vuoto ed espugnare il campo della Laurenziana garantirebbe indubbiamente un surplus di autostima. A completare il quadro, ecco infine Poggio a Caiano-Eurocalcio e Prato Sport-Mezzana.

Giovanni Fiorentino