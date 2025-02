Parte l’edizione dei record con 450 studenti

Riparte anche quest’anno il Campionato di Giornalismo organizzato da La Nazione e arrivato alla sua 23esima edizione. La sfida che vede protagonisti gli studenti delle scuole primarie e medie di Prato è alla partenza. Le pagine realizzate dagli studenti-cronisti saranno pubblicate tutte le settimane a partire dal 12 febbraio, ogni mercoledì e venerdì. Un’edizione record con diciotto classi, tre più dello scorso anno, iscritte e nove istituti scolastici di Prato e provincia.

Quasi 450 studenti hanno raccolto la sfida lanciata da La Nazione e si cimenteranno nella realizzazione di vere e proprie pagine di giornale con articoli e approfondimenti, inchieste e immagini. A scendere in campo saranno gli alunni della scuola media Pontormo di Carmignano, il comprensivo Marco Polo, la scuola Lorenzo il Magnifico di Poggio a Caiano, il Convitto Cicognini, Il comprensivo Nord, l’istituto Cuore Immacolato di Maria, il conservatorio San Niccolò la scuola Mascagni e l’istituto Castellani.

Alla fine del percorso, tutte le pagine realizzate dai giornalisti in erba verranno pubblicate nel fascicolo conclusivo, da conservare per tutta la vita. Come ogni anno, il Campionato di giornalismo sarà anche online, con il canale www.lanazione.cronistinclasse.it. Lì saranno pubblicati gli elaboratori che potranno poi essere votati a colpi di click, per vedere chi conquisterà il premio dell’inchiesta più apprezzata dal popolo del web. Una giuria tecnica alla fine del concorso decreterà le pagine migliori realizzate. In palio premi in materiale tecnologico e didattico.