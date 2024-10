Parrocchia Sacro Cuore. Cambio, arriva don Petre

Cambio al vertice per la parrocchia del Sacro Cuore di Montemurlo. Dopo sette anni don Gianni Gasperini lascerà la guida della parrocchia per assumere l’incarico a Poggio a Caiano. Lo ha nominato il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, al posto di don Sergio Cristo, che tornerà ad Acerra, sua diocesi di origine dopo due anni alla guida della comunità.

Don Gianni fin dal suo arrivo a Montemurlo ha instaurato un rapporto diretto con i fedeli, tanto che la notizia della sua partenza ha creato molto dispiacere nella comunità. Don Gianni sarà a Poggio a Caiano dal 3 novembre, mentre al Sacro Cuore si attende l’arrivo di don Petre Iancu, 55 anni, di origine rumena, attualmente alla guida della parrocchia del Belvedere di Pistoia.

Il suo arrivo a Montemurlo è atteso per la metà di novembre, pochi giorni dopo la partenza di don Gianni.

"Sono felice del nuovo incarico, una nuova sfida che mi appresto a vivere, ma allo stesso tempo sono dispiaciuto di lasciare la comunità montemurlese con la quale fin da subito si è instaurato un bel rapporto di amicizia e rispetto", dice don Gianni Gasperini. "Lascio la parrocchia del sacro cuore dove spero possa continuare anche con i catechisti il lavoro che avevamo iniziato insieme a tutti i collaboratori. Soprattutto mi riferisco al lavoro che avevamo iniziato con le famiglie, gli incontri dio catechesi con i genitori dei bambini che si avvicinano alla prima Comunione. Ricordo con grande piacere anche il pellegrinaggio a Assisi, si unirono da Montemurlo oltre 200 persone, è stata una esperienza che ricordo con affetto".

on Gasperini lascia così la parrocchia del Sacro Cuore a Montemurlo, che ha retto dal 2018 a oggi. Monsignor Tardelli assicura che in tempi brevi arriverà il nuovo parroco per il Sacro Cuore e invita le due comunità "ad accogliere questi trasferimenti con senso di grande responsabilità ecclesiale, perché ogni trasferimento di sacerdoti avviene tenendo conto primariamente del bene comune della Chiesa". Ricordiamo che Poggio a Caiano e Montemurlo fanno parte della diocesi di Pistoia.

"Il cambio di parrocchia è un qualcosa che va messo in conto nella vita del prete - aggiunge don Gianni -. Gli spostamenti vanno considerati, e fanno parte della crescita personale".

Sabato appuntamento al sacro Cuore: alle 18 messa nella parrocchia di piazza Monsignor Contardi e a seguire è stato organizzato un rinfresco per salutare don Gianni. I parrocchiani sono invitati a partecipare.

Si.Bi.