Parole sospese fra musica e poesia L’omaggio di Caccamo a Battiato

Stasera alle 21.30, la rassegna di eventi Prato Estate propone due appuntamenti.

Al chiostro di San Domenico è in programma "Parola: tra musica e poesia". Sul palco ci saranno il cantautore Giovanni Caccamo e la poetessa e attrice Ilaria Maria D’Urbano.

"Parola - Tra musica e poesia" è un progetto che nasce dalla consapevolezza - come canta Caccamo nel suo ultimo album - che "le parole hanno un peso che non puoi vedere, rimangono attaccate come fossero catene". Restituire il valore alle parole scelte con cura perché diventino canzone o poesia è ciò che unisce i due artisti. La ricerca spirituale, la dimensione della luce, la perdita, il lutto, l’amore, l’attenzione alle piccole cose, l’osservazione della natura, l’ascolto, sono gli elementi che li avvicinano.

Giovanni Caccamo, pianoforte e voce, attingerà al suo repertorio e dedicherà tre canzoni al suo maestro Franco Battiato; Ilaria Maria d’Urbano leggerà poesie tratte da Mirra e Frantoio, sue raccolte di poesie, oltre ad alcuni componimenti di suoi riferimenti poetici femminili.

Domani, invece, sempre alle 21.30, sarà la volta di "Pietre Nere", uno spettacolo di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, con Francesco Alberici, Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Orlando Castellani, la collaborazione artistica di Francesco Alberici e la direzione di scena di Luca Scotton.

Il 21 luglio alle 21.30, nel chiostro di San Domenico, appuntamento con gli ospiti del centro diurno per disabili New Naif di Prato e il musicista jazz Stefano Tamborrino che, coadiuvato da altri colleghi, da alcuni anni sta conducendo un laboratorio musicale in collaborazione con la struttura. Durante il laboratorio Tamborrino ha insegnato le basi per poter coesistere in un’orchestra e così il 15 luglio dell’anno scorso gli ospiti del centro diurno si sono potuti esibire all’anfiteatro di Santa Lucia.

Visto il successo, l’amministrazione comunale ha voluto inserire anche quest’anno nel cartellone di Prato Estate 2023 un concerto condotto da Stefano Tamborrino con i ragazzi del centro diurno New Naif. Appuntamento il 21 luglio in San Domenico.