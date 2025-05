Parole a colori. La nuova mostra in Lazzerini

Ecco le iniziative nelle biblioteche nel weekend: il programma degli appuntamenti è confermato, ma per i lavori di Publiacqua domani saranno sospesi i servizi di studio, lettura e consultazione, mentre saranno garantiti restituzione e prestito, quest’ultimo però solo al desk. Oggi in Lazzerini alle 18 sarà inaugurata la mostra Letteratura in acquerello, un progetto a cura di Acquafirenze Aps che racconta, attraverso pennellate e colori, i sentimenti e le suggestioni che le parole di un libro possono suscitare: ospitato per la prima volta nel complesso architettonico trecentesco delle Oblate, è diventato una mostra internazionale itinerante. Più di una decina le biblioteche, le associazioni artistiche e le librerie che finora hanno accolto le opere realizzate dagli artisti che fino al 5 giugno faranno tappa nella galleria espositiva e sabato prossimo dalle 10 sono previste anche alle 10 sono inoltre previste dimostrazioni dal vivo degli artisti. Sempre oggi in Lazzerini alle 17 torna il gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Protagonista il libro dal titolo Menta di Christian Galli: la partecipazione è i libera, il tema è Nuvole di parole, associato al mondo dei fumetti e del graphic novel. Ancora in Lazzerini domenica dalle 10.30 alle 12.30 un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte da una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Si può arrivare in qualsiasi momento senza prenotazione.

Domani alle 10 alla biblioteca Nord il ciclo La creatività può cambiare il mondo. Gianni Rodari per bambini da 4 a 8 anni, a cura di Metropopolare: i piccoli partecipanti potranno giocare in modo creativo con le parole grazie alle opere di uno dei più grandi autori per l’infanzia e dare forma alla creatività con divertenti letture animate, giochi teatrali e laboratori creativi. Questo sabato l’incontro è dedicato ai superpoteri delle parole. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Sempre domani alle 10 alla biblioteca di Casale l’iniziativa Per la strada sicuri, con i vigili urbani incontrano bambini e genitori: un cartone animato dedicato ai più piccoli, tante informazioni e consigli utili, e un coloratissimo Memory gigante con cui giocare tutti insieme. Età consigliata dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria.