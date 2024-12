Paperino San Giorgio: "Ci vediamo in campo"

Un lungometraggio della durata di un’ora e quaranta circa, che ripercorrerà la storia del Paperino San Giorgio, dalla fondazione ai giorni nostri, attraverso la voce dei protagonisti diretti. Si intitola "Ci vediamo al campo", è stato realizzato dalla società con la regia di Francesco Palmeri (con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) e sarà proiettato per la prima volta il prossimo 22 dicembre alle 16,15 al circolo di Paperino, con replica prevista per il 29 dicembre. "Un modo per ricordare le radici della nostra società e promuovere i valori positivi del calcio, che non si fermano alla partita – ha commentato il direttore tecnico del PSG, Andrea Bonfiglio – sarà un vero e proprio "viaggio nel tempo", ricordando anche i dirigenti che hanno contribuito alla nascita del club. Il filmato si focalizza anche sulle iniziative di carattere sociale che abbiamo attuato in questi anni". Un documentario che riparte da foto ed immagini d’epoca, con il commento di giocatori, presidenti e dirigenti succedutisi a Paperino dagli anni ‘70 ad oggi. Il filmato ricorderà la vittoria della Coppa negli anni ‘90, la promozione in Seconda Categoria dei primi 2000 e il riconoscimento della scuola calcio. Ma anche le iniziative extra-campo: pochi mesi fa ad esempio, una delegazione del club ha partecipato al "Viaggio della memoria", visitando l’ex-lager di Mathausen. "Un’opportunità per ringraziare tutti i fondatori e tutte le persone che hanno contribuito alla crescita dell’associazione – ha concluso il presidente Sauro Pratesi - ma anche per promuovere i valori positivi del calcio, da sempre al centro delle nostre attività". Il PSG sta ben figurando a livello di settore giovanile, con la prima squadra impegnata in Terza Categoria che staziona a metà classifica nel girone pratese. E chissà che proprio da quest’ultimo progetto non possa arrivare uno stimolo ulteriore per crescere e migliorare ulteriormente.

G.F.