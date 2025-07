Paola Focosi è la nuova presidente

È Paola Focosi la nuova presidente del Lions club Castello dell’Imperatore per l’annata 2025-2026. Succede ad Amalia Viscanti che a villa Guicciardini ha ripercorso le tappe più significative della sua presidenza 2024-2025 caratterizzata da numerosi incontri dedicati a scienza, arte, letteratura attraverso un costante legame con la città e i suoi protagonisti, in rapporto con gli altri club service e associazioni cittadine.

Tra le ultime iniziative, in ordine di tempo, quella improntata a sport e solidarietà con il torneo di golf a favore di Ant – associazione nazionale tumori con grande successo di partecipazione e di raccolta fondi per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. La past president Viscanti ha ringraziato il consiglio e le socie per l’impegno profuso durante la sua annata di presidenza riconfermando lo spirito di servizio che anima il club.

La nuova presidente e il consiglio si metteranno al lavoro per programmare le iniziative in vista della ripresa dell’attività dopo le ferie. Durante la serata è entrata a fare parte del club, Laura Carrera, imprenditrice del settore vinicolo, impegnata nella promozione delle eccellenze attraverso l’associazione Donne del vino formata da produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte enogastronomiche.