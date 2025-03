Panico su due autobus. Allarme, giovane arrestato

Semina il panico su un bus della linea urbana: minacce, offese e alla fine anche aggressioni. Un 25enne italiano è stato arrestato dai carabinieri.

Tutto inizia nel pomeriggio di mercoledì scorso, 5 marzo, quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Prato hanno ricevuto la segnalazione di un giovane in stato di alterazione psicofisica che stava creando scompiglio sul mezzo pubblico in circolazione in città.

Il 25enne aveva prima offeso e minacciato i passeggeri e poi era stato invitato dell’autista a scendere. Non contento di quanto aveva fatto e di quanto disagio aveva creato sul bus, poco dopo il giovane è salito su un altro mezzo attuando nei confronti dei viaggiatori comportamenti molesti come sul primo bus.

Il personale di linea ha chiamato quindi il numero di emergenza e i carabinieri sono intervenuti bloccando in via Franchi il 25enne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Il pomeriggio movimentato però non era ancora finito per il ventenne. Si trovava ancora in evidente stato alterato ad ha opposto resistenza ai militari, colpendoli e procurando loro lesioni poi medicate al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

La condotta violenta del giovane non è cessata nemmeno presso gli uffici della caserma di via Picasso, tanto che è stata necessaria la chiamata all’ospedale per avere un supporto ad hoc dei sanitari per ricondurlo alla calma.

Il ventenne è stato quindi arrestato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, su disposizione della Procura il 25enne è stato trattenuto prima in ospedale e poi presso la camera di sicurezza della caserma.

Su richiesta dell’autorità giudiziaria l’arresto è stato effettuato venerdì 7 marzo e convalidato dal giudice del Tribunale.