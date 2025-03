Panathlon Prato, la serata dedicata al padel

Prato, 19 marzo 2025 – Una serata all’insegna dello sport e della socialità ha animato il Panathlon Club Prato, che al ristorante del circolo Pcm della Polisportiva Colline Medicee di Seano ha ospitato l’incontro “Padel: l’evoluzione di un fenomeno mondiale”.

L’evento, promosso dal presidente Massimiliano Martini, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione: Giulia Cascapera, Maestra Federale e giocatrice numero 17 in Italia e 260 nel mondo, e Sandro Pucci, Giudice Arbitro Federale con qualifica di Padel Manager. Durante la serata è stata ripercorsa la storia del padel, dalla sua nascita fino all’attuale boom di popolarità, tanto da spingere la Federazione Italiana Tennis a modificare la propria denominazione in Federazione Italiana Tennis e Padel, sancendo ufficialmente il ruolo centrale di questa disciplina.

Un esempio concreto di questa crescita esponenziale è il Circolo Pcm Padel di Bocca di Stella, che vanta 10 campi esclusivi e oltre 6.000 frequentatori mensili, segnando il sorpasso del padel sul tennis in termini di partecipazione. La Maestra Cascapera ha sottolineato come questo sport possa essere praticato fin dai 6 anni e come attiri sempre più ex tennisti, affascinati dalla sua dinamicità e coinvolgimento di coppia. Infine, un ruolo chiave nell’aggregazione lo gioca anche la club house, che rappresenta un punto di ritrovo e socialità per gli appassionati.