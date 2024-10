Panathlon club Prato, il valore dello sport per tutti. Pallamano a Routa Libera: in carrozzina allenamenti inclusivi

Sport e inclusione per iniziativa del Panathlon club Prato presieduto da Massimiliano Martini nella conviviale mensile al Golf club "Le Pavoniere". Ospiti gli atleti del progetto "Pallamano a Ruota Libera", (Camilla Poggini e Bruno Gimigliano insieme ai responsabili del progetto, l’allenatore Claudio Alunno e il dirigente Santino Sidoti), parte integrante della società sportiva Asd pallamano Prato. Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, è sostenuto grazie al contributo di partner e sponsor.

La serata ha messo in evidenza che gli sport inclusivi sono fondamentali. L’obiettivo del progetto è promuovere il gioco della pallamano in carrozzina. Il progetto "Pallamano a Ruota Libera" nasce nel 2015 a Prato, grazie all’impegno di un gruppo di genitori e fisioterapisti della neuropsichiatria infantile dell’azienda Usl 4 Prato in collaborazione con Asd pallamano Prato. (Foto di Ets Regalami un Sorriso)