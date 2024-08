Panariello Vs Masini . Le risate si accendono

"Panariello Vs Masini -l ritorno" è in programma stasera (inizio ore 21) in piazza Duomo. Restano ancora pochissimi biglietti disponibili.

Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembre Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune di Prato, tornano a grande richiesta due paladini della toscanità, particolarmente amati nella nostra città: Giorgio Panariello e Marco Masini saranno di nuovo insieme per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, ancora una volta sul ring di piazza Duomo, nell’ambito delle celebrazione del Settembre.

La data, come quella di Francesco De Gregori del 4 settembre, è a cura di Fonderia Cultart e Leg Live Emotion Group.

Lo spettacolo mette a confronto due amici, deu toscani, che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Uno spettacolo divertentissimo che viene riproposto a grande richiesta.

I biglietti, come sempre, sono disponibili su www.ticketone.it

C’è poi da ricordare che che a causa di irrisolvibili complicazioni tecniche, il concerto di Giulia Mazzoni, previsto per domani sera, sempre in piazza Duomo sarà spostato di data e di luogo. Per ragioni indipendenti dal Festival e dall’artista, l’evento si svolgerà al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre prossimo.

I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro il 10 settembre sul sito Ticketone.it.