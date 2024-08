Panariello & Masini verso il sold out. E stasera la festa di Radio Bruno

Sono davvero pochi gli ultimi biglietti disponbili per lo spettacolo Panariello vs Masini, in programma sabato alle 21 in piazza Duomo per Prato è spettacolo. Sarà probabilmente il secondo sold out consecutivo per i due artisti toscani, dopo il grande successo ottenuto dal loro show nell’edizione 2023 del festival. Sabato sera Giorgio Panariello e Marco Masini saranno di nuovo insieme per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. La serata è a cura di Fonderia Cultart e Leg Live Emotion Group. Gli ultimi biglietti si possono acquistare on line su Ticketone, nei punti vendita del circuito Box Office.

Questa sera l’appuntamento è invece con Radio Bruno Estate, una scintillante festa della musica ad ingresso gratuito che vede sul palco i nomi più importanti delle classifiche radiofoniche. Sarà una grande serata con i beniamini dei più giovani. Alex Wyse va ad aggiungersi al già annunciato cast: una parata di stelle comprendente Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e, ospite internazionale, Darin. Radio Bruno Estate sarà trasmessa in diretta radio, in tv sul canale 73 del digitale terrestre e in streaming sul sito e sull’app di Radio Bruno. L’apertura dei varchi d’ingresso sarà a partire dalle 19.30 mentre la serata inizierà alle 21.

Per tutti gli eventi in cartellone piazza Duomo aprirà i varchi 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, dunque indicativamente tra le 19,30 e le 20. Si consiglia di non arrivare più tardi di 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli ingressi sono due: Via Garibaldi (incrocio con via Santo Stefano) e Via della Sirena (incrocio con via Magnolfi). Solo per i concerti in cui è previsto l’Early Ticket (The Kolors, Alborosie + Africa Unite) viene dedicato un ulteriore varco presso Largo Carducci dalle 19. In piazza sono presenti bar, gazebo per mangiare, bagni, merchandising.