Panariello e Masini tornano in città. Show in piazza Duomo il 31 agosto

Panariello e Masini tornano sul palco di piazza Duomo. Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembre Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune di Prato, tornano a grande richiesta due paladini della toscanità, particolarmente amati dalla città, che saranno di nuovo insieme il 31 agosto per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro, ancora una volta sul ring di piazza Duomo. Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni. La data, come quella già annunciata di Francesco De Gregori del 4 settembre, è a cura di Fonderia Cultart e Leg Live Emotion Group.

Panariello e Masini, due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita e due modi diversi di raccontarla, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni. Il risultato è uno show di oltre due ore. Biglietti in vendita sul circuito www.ticketone.it.

L’altra data da mattere in agenda è appunto quella del 4 settembre con De Gregori, artista amato dal pubblico di ogni età, autore di canzoni che fanno parte della storia della musica italiana. A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, la prossima estate De Gregori tornerà a cantare anche a Prato. Sul palco il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band.