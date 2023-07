Pamela Camassa di ritorno dall’Isola "Bello l’affetto, Prato ringiovanita"

Pamela Camassa, la modella e personaggio televisivo di Prato che abbiamo da poco visto come "naufraga" all’Isola dei Famosi 2023 è tornata in Italia e si gode un meritato relax estivo nella sua casa di Roma.

Com’è andata in Honduras?

"Pensavo fosse più tosta dal punto di vista fisico, lo è stata certo, ma più faticosa a livello fisico ma lo è stata dura dal punto di vista mentale, sono comunque contenta delle prove che ho superato e di avercela fatta a far emergere la mia personalità".

Sei stata supportata da un bel tifo da parte del pubblico.

"Sì, sono rimasta sull’isola fino alla finale, per 64 giorni, senza farmi troppe aspettative. Purtroppo non ho vinto ma sono riuscita a essere coerente. Dopo la prima di adattamento, credo che la settimana più difficile di tutte sia state la seconda quando ho realizzato la portata della situazione che stavo vivendo lontano da tutto. Una volta superata quella mi sono concentrata sulle prove, giorno per giorno, anche se là non hai la percezione di come stai vendendo fuori. L’ho capito quando sono tornata per strada qui in Italia e la gente mi fermava per complimentarsi, poi anche sui social ho visto bei commenti, sono molto contenta del mio percorso".

La cosa più bella di questo percorso in tv?

"La vicinanza dei miei familiari, mi sono stupita del fatto che mia sorella Manola che non si allontana mai dalle sue figlie, abbia affrontato un viaggio di 30 ore per arrivare in Honduras e farmi una sorpresa in studio. E’ stato molto emozionante. Soprattutto perché durante i giorni sull’Isola siamo tenuti rigorosamente all’oscuro di tutto ciò che accade fuori. Anche il video messaggio di Filippo (Bisciglia, il suo fidanzato, ndr) mi ha fatto un piacere immenso. Poi io e mia sorella Manola visto che si trattava dell’ultima puntata siamo potute restare insieme, partecipare alla festa della produzione in Honduras e tornare in Italia con lo stesso volo. Un’esperienza fantastica".

Non vivi a Prato da anni, come l’hai trovata?

"Da tanto non abito a Prato, dal 2006 quando ho partecipato a ’Ballando con le stelle’ e presi casa a Roma e sono rimasta. Ma a Prato torno spesso una volta al mese direi, massimo manco per due mesi, perché vado a trovare la mamma, il papà, gli amici e ovviamente mia sorella Manola con le mie nipoti. Sento l’esigenza ogni anno a Natale di fare una cena con le mie amiche storiche. Noi uscivamo in piazza Sant’Agostino da ragazzine e da allora trovo che Prato sia migliorata al 100%".

La città è migliorata molto?

"Sì, mi dispiace non viverla adesso. Ai miei tempi dovevamo andare a Firenze a divertirsi la sera, ora in centro ci sono centomila locali e ristoranti, vedere come è cambiata e quanti giovani ci sono mi riempie di gioia e di orgoglio, non ho potuto viverla così da adolescente. È piccola rispetto a Roma, ma è viva, molto bella e migliorata, è come se avesse voluto incentivare i giovani a rimanere a Prato. È bello uscire all’aperitivo, è pieno di gente, una figata. Poi c’è storia e cultura, piazza delle Carceri pedonale è messa in risalto, se Roma fosse trattata come Prato sarebbe un gioiello invece a volte i monumenti romani vengono trascurati perché difficili da gestire".

Cosa riserva il tuo futuro? Ci sono progetti?

"Ancora non lo so. L’lsola è finita d’estate e i palinsesti tv di settembre sono già stati programmati. Speriamo si muova qualcosa d’autunno e che esca qualcosa in corsa, anche sulle nuove piattaforme ci sono tante possibilità. Ho scelto di fare l’esperienza dell’Isola per rilanciarmi e farmi conoscere a livello caratteriale, prima avevo vinto Amici Celebrities, ma l’arrivo della pandemia ha bloccato vari progetti. Sfortuna ma adesso il vento sta cambiando".

E adesso?

"Aspetto che Filippo finisca il suo programma su Canale 5, "Temptation Island" che sta andando benissimo, è veloce, appassionante e piace un sacco ai giovani. Gli altri anni ero con lui e l’ho visto mentre girava, sapevo più o meno quello che sarebbe accaduto in puntata, Invece quest’anno non so nulla e gli ho detto non voglio spoiler. Voglio gustarmelo come fanno tutti".

Elena Duranti