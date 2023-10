Palumbo è stato eletto presidente

PRATO

Pasquale Palumbo (foto), direttore del Dipartimento delle specialistiche mediche dell’Asl Toscana Centro e della neurologia di Prato, è il nuovo presidente della Società di Neuroscienze ospedaliere per il biennio 2025-2027. Palumbo è stato eletto dall’assemblea dei soci nel corso del 62esimo Congresso nazionale che si è tenuto a Firenze nei giorni scorsi e ha richiamato una una grande partecipazione di professionisti (ben 1.260 presenze). Il convegno si è distinto per i contenuti in ambito neurologico, neurochirurgico e neuroradiologico, con una visione sia sull’acuzie sia sulla presa in carico dei pazienti con patologie croniche in ospedale e sul territorio. Attenzione particolare è stata data alle terapie innovative, alla tecnologia e alla neuro riabilitazione.

Il ruolo nazionale assegnato a Palumbo rappresenta il riconoscimento del suo proficuo, costante impegno per la promozione delle neuroscienze ospedaliere e per la valorizzazione del loro impatto clinico, assistenziale e scientifico.

A Stefania Dallagiacoma, giovane neurologa di San Giovanni di Dio, è andato invece il riconoscimento per il migliore contributo scientifico al Congresso.

"Sono estremamente onorato e soddisfatto dai risultati raggiunti – commenta Palumbo – e ritengo che sia la mia elezione che il premio a Stefania siano frutto di un lavoro di squadra e vadano letti in relazione all’impegno massiccio di tutte le componenti mediche, infermieristiche e tecniche che ruotano attorno al mondo delle neuroscienze".