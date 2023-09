Palla Grossa, i Verdi scalpitano I Draghi a caccia di rivincita Domenica la sfida con i Rossi

Tre vittorie di fila del Palio, a cui poi hanno fatto seguito tre sconfitte consecutive contro i Rossi campioni in carica. E’ con uno spirito di rivincita che i Verdi di San Marco si avvicinano alla semifinale dell’edizione 2023 della Palla Grossa di Prato in programma domenica alle 21 contro le Aquile di Santa Trinita. I Draghi dopo avere dominato l’antico gioco per un triennio, si sono poi imbattuti nella loro bestia nera, quei Rossi che anche l’anno scorso in semifinale hanno beffato in extremis la compagine guidata da Guido Villani. Una rivalità che il sorteggio della Palla Grossa ha riproposto anche per l’edizione 2023. A sostituire in campo l’allenatore Villani, squalificato, sarà Raffaele Parisi. Il capitano sarà invece Aidin Rusai che è stato anche il preparatore atletico del quartiere San Marco. L’alfiere Francesco Stefanini.

Ecco i calcianti che compongono la rosa dei draghi verdi e che potrebbero scendere nell’arena: Vittorio Alessi, Aderio Andrade, Chardi e Nassim Arague, Andrea Arvati, Alessio Attucci, Yuri Baroncelli, Simone Bartoli, Federico Bellucci, Lorenzo Benvenuti, Daniele Rodrigo e Federico Berti, Lorenzo Biagioni, Tommaso Bigalli, Sebo Rodriguez Bossahon, Niccolò Caciolli, Rossano Calamai, Andrea e Cosimo Cecconi, Matteo Ceglia, Leonardo Ciardi, Matteo Corrente, Fabrizio Cozza, Isacco Dallarmi, Emanuele Davi, Rino De Angeli, Giovanni Dieci, Marco Di Simone, Alessio Frilli, Lorenzo Frullini, Enrico Gianassi, Filippo Giusti, Ibrahima Gueye, Indrit Habibaj, Ahmed Omar Benrached Khalfallah, Damiano Lascialfari, Nikolas Leonetti, Alessandro Lucchesi, Alessio Luchi, Matteo Lustrini, Andrea e Claudio Manno, Marco Marinelli, Nikoloz Markozashvili, Lorenzo Marri, Massimo Masolini, Davide Mazzeo, Maurizio Mencancini, Gabriele Meoni, Niccolò Milanese, Francesco Monticelli, Luca Mulè, Steno Orsecci, Luis Maria Otano, Sebastiano Pacini, Claudio Luciano Palmiotto, Davide Parasporo, Domenico e Raffaele Parisi, Francesco Pellecchia, Luigi Piccolo, Roberto Querci, Daniel Raguso, Aidin Rustai, Andrea Salimbeni, Edoardo Scellato, Kevin Paulo e Quelly Jonson Sousa, Francesco Stefanini, Salvatore Paolo Termini, Tommaso Tognarelli, Emanuele Trechas, Gabriele Venturi, Guido Villani. Leonardo Montaleni