Affluenza in media con la Toscana

L’affluenza per i referendum in Toscana alle 19 è stata di circa il 22,18%. È quanto risulta dal sito del ministero dell’Interno sul totale dei 3.927 seggi allestiti in Toscana. Tra le province, il dato più alto di affluenza si registra per Firenze con 26,89%, il più basso per Grosseto con 17,14. Seguono dopo Firenze Livorno (23,6%), Pisa (22,45), Siena (22,2), Prato (21,8), Pistoia (19,7), Lucca (18,8), Massa Carrara (18,7), Arezzo (18,6). Tra i comuni toscani l’affluenza più alta a Sesto Fiorentino: 31,81%.

Operazioni di voto in tranquillità nei seggi della provincia. Seggi aperti anche oggi fino alle 15.

I quesiti proposti dalla Cgil riguardano ambiti importanti della vita sociale e civile: la disciplina dei licenziamenti illegittimi (scheda verde chiaro), norme sui licenziamenti e relative indennità nelle piccole imprese (arancione), contratti a termine (grigia), sicurezza negli appalti (rosso rubino) e, infine, il quesito sui requisiti per ottenere la cittadinanza (gialla).

Cruciale è il quorum (del 50 per cento più uno degli aventi dirittto) senza il raggiungimento del quale l’esito sarà comunque negativo.

Per gli elettori del Comune di Prato se è stata smarrita la tessera elettorale, si è deteriorata o non ci sono più spazi per le timbrature si può scaricare l’attestato sostitutivo necessario per il voto valido solo per votare ai referendum. Oppure si può rifare la tessera presso gli uffici dell’anagrafe (info https://www.po-net.prato.it/elezioni/2025/referendum/).

Le sezioni per i vari Comuni: Prato 179 così suddivise: circoscrizione Centro 33, Est 31 sezioni, Nord 40, Ovest 35 sezioni + 2 ospedaliere, Sud 38. Cantagallo 4, Carmignano 16, Montemurlo 17, Poggio a Caiano 9, Vaiano 10, Vernio 7.