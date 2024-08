Palla Grossa, conto alla rovescia. Si riaccende la sfida dei quartieri

Si avvicina a grandi, grandissimi passi la Palla Grossa, uno degli eventi più attesi del "Settembre a Prato", che sarà organizzato per il terzo anno consecutivo da "Music Staff" (con l’impresa con sede a Monsummano Terme a vincere di nuovo il bando promosso dal Comune di Prato). Gialli, Rossi, Verdi e Azzurri: i calcianti dell’antico gioco della tradizione di Prato sono quasi pronti a scendere nell’arena per l’edizione 2024. Gli atleti non si stanno di certo risparmiando negli allenamenti. Questo nonostante il gran caldo di queste settimane.

Per tutti i protagonisti della Palla Grossa, il giorno cerchiato di rosso sul calendario è sabato 7 settembre, quando i quattro quartieri si scontreranno in un doppio confronto sportivo per giocarsi la finalissima che assegnerà il palio. Teatro delle sfide, come di consueto, piazza del Mercato Nuovo, sempre gremita quando si disputano le partite della Palla Grossa. I sorteggi hanno già delineato il tabellone della manifestazione, che si annuncia estremamente emozionante e combattuta.

"Le due semifinali del 7 settembre – sottolinea Gabriele Villoresi, presidente del Comitato del gioco della Palla Grossa – vedranno affrontarsi i Rossi di Santa Trinita contro i Gialli di Santo Stefano alle 18.30. A seguire, alle 21.30, sarà la volta dei detentori del titolo 2023, i Verdi di San Marco, giocarsela contro gli Azzurri di Santa Maria. Le squadre che vinceranno le semifinali si incontreranno nella finalissima per il titolo 2024, in programma sabato 14 settembre, alle 21". Ricordiamo che l’edizione dello scorso anno della Palla Grossa è andata ai Verdi di San Marco, che con una super prestazione hanno annichilito nell’atto conclusivo i Leoni Gialli di Santo Stefano, imponendosi con un netto 22-9 davanti a spalti pieni in ogni ordine di posto.

Dopo tre anni di successi ininterrotti di Santa Trinita, San Marco ha iscritto nuovamente il suo nome nell’albo d’oro, riprendendo la striscia che l’aveva portata a tre affermazioni consecutive prima della parentesi "rossa".

I biglietti per assistere alle partite sono già in vendita alla tabaccheria del "Parco Prato" e alla pasticceria "Oasi dei Golosi" di Piazza del Mercato, entrambe aperte sette giorni su sette. Da quest’anno i tagliandi validi per l’ingresso saranno disponibili anche online, sul canale "ciaotickets.it" (link diretto: https://www.ciaotickets.com/it/location/arena-della-palla-grossa-prato).

Accanto alle sfide della Palla Grossa, il programma della kermesse si arricchirà via via di eventi e di appuntamenti, con nomi conosciuti della musica e coinvolgenti serate a tema, sempre ed esclusivamente ad ingresso gratuito. Gli eventi del "Settembre a Prato" verranno annunciati anche online, sui profili Instagram e Facebook "Settembrepratese", dove si possono trovare tutte le informazioni.

Francesco Bocchini