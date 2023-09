Palla grossa, c’è la finale. Se la giocano Gialli e Verdi

Dici Gialli contro Verdi e pensi subito alle finali della palla grossa del passato. Quelle dei primi anni del ritorno di questa antica tradizione, quando ancora si giocava in piazza Mercatale. In un tempo non troppo lontano, prima del recente exploit dei Rossi di Santa Trinita, era questa la sfida clou nell’arena. Una sfida che si riproporrà questa sera, a partire dalle 21, nella finalissima dell’edizione 2023 che andrà in scena in piazza del Mercato Nuovo e che è già sold out. Da una parte, appunto, i Draghi Verdi di San Marco, che sono riusciti a superare in una accesa e agguerrita semifinale i Rossi di Santa Trinita campioni uscenti. Dall’altra i Leoni Gialli di Santo Stefano, che invece hanno battuto in semifinale gli Azzurri di Santa Maria.

Sarà anche una sfida nella sfida fra le due tifoserie, da sempre molto vicine ai rispettivi rioni, che di sicuro si daranno battaglia a suon di striscioni, cori e coreografie sugli spalti. Nel palmares San Marco ha già quattro vittorie, mentre Santo Stefano è ferma a tre successi. Le due squadre si sono affrontate spesso in passato, anche in finale. Nel 2012, nel 2016 e nel 2018 sono stati i Verdi a trionfare nello scontro diretto in finale, mentre nel 2015 si imposero i Gialli.

Staremo a vedere questa sera se i Leoni di Santo Stefano riusciranno a riconquistare il palio, che manca nella loro bacheca proprio da quell’ultimo successo di 8 anni fa, oppure se saranno i Draghi di San Marco ad imporre ancora una volta la loro supremazia dopo l’ultimo successo di 5 anni fa. Di sicuro entrambi i quartieri hanno fame di vittoria e lo spettacolo è assicurato nell’arena di piazza del Mercato Nuovo.

In contemporanea con la sfida dei calcianti, un’ora intera di battaglia nell’arena, si svolgerà anche la speciale finale della competizione riservata alle tessitrici, ma ad affrontarsi a chi tesserà il pezzo di stoffa più lungo saranno la rappresentante dei Gialli, Alice Bettini, da una parte e quella dei Rossi, Roberta Cioni, dall’altra. Nel frattempo il "Settembre a Prato", kermesse di eventi organizzata da Music Staff a fare da contorno alle sfide della Palla Grossa, questa sera proporrà il concerto gratuito di Cristina D’Avena, che dalle 21.30 si esibirà con tutto il suo repertorio storico, con l’affiancamento dei Banana Split.

