Palestra e cimitero, cantieri aperti: "La priorità togliere le infiltrazioni"

Palestra e cimitero, due cantieri in corso a Poggio a Caiano.

Stanno andando avanti a ritmo serrato i lavori di riqualificazione della palestra di via Giotto. Nello specifico gli interventi interessano la copertura della struttura, la parte esterna, l’interno e anche gli spogliatoi e i bagni. Il sindaco Riccardo Palandri ha fatto un sopralluogo al cantiere e si dice soddisfatto di come procedono speditamente i lavori. "Sembra un’altra palestra – racconta il sindaco Palandri – perché non era più ammissibile vederla nelle condizioni in cui era. C’era davvero bisogno di interventi sulla copertura per evitare le infiltrazioni di acqua che avevano creato, nel corso del tempo e le vistose macchie di umidità all’interno della struttura". "A breve – aggiunge Palandri - avremo, in pratica, una palestra nuova di zecca. Oltre alla sistemazione del tetto e alla sistemazione delle pareti interne ed esterne abbiamo anche messo in cantiere altri lavori come il rifacimento della pavimentazione e poi nuovi bagni, spogliatoi e una nuova illuminazione a led, una ringhiera esterna e il rifacimento del marciapiede esterno". Quando termineranno i lavori? "Contiamo che la palestra - conclude il sindaco - sia pronta prima del suono della nuova campanella scolastica".

Il sindaco Palandri ha poi visitato un altro cantiere: quello del cimitero comunale. Attualmente sono in corso i lavori che riguardano il lotto B che comprende la chiesina e il passaggio laterale sinistro chiuso da tempo a causa dei pericoli di crollo dell’intonaco del solaio di copertura.

Da ieri sono iniziati anche i lavori per ripristinare la copertura delle prime due arcate del camposanto così da sistemare il tetto, renderlo impermeabilizzato ed evitare infiltrazioni di acqua.