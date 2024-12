Palazzo Pretorio e Museo di scienze. Due conferenze

Oggi pomeriggio alle 16 a Palazzo Pretorio è in programma un nuovo appuntamento con le conferenze organizzate in collaborazione con la Libera università di promozione culturale. L’incontro ha per titolo "Storie di pittori e di botteghe in alcuni dipinti del Museo di Palazzo Pretorio", relatrice sarà l’ex direttrice del museo Rita Iacopino, che Palazzo Pretorio lo conosce molto bene. Ingresso libero. Sempre oggi, al Museo italiano di scienze Planetarie tornano invece gli incontri a cura di Caffè Scienza e Associazione Astronomica Quasar. Alle 21.30 ci sarà la conferenza "Buchi neri e buchi bianchi", una conversazione con Domitilla Tapinassi, astrofisica del planetario del Museo della scienza e tecnica di Firenze, e Ruggero Stanga, Planetario di Firenze, Osservatorio Polifunzionale del Chianti. Introducono gli ospiti Monica Menzogni dell’Associazione Quasar e Antonio Mauro di Caffè Scienza Prato. L’incontro, nella sala conferenze del museo, è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è gradita la prenotazione al numero 331 1679048.