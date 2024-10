Palazzo comunale, perdita d’acqua. Uffici chiusi e anagrafe trasferita

Una perdita d’acqua nel palazzo comunale di Vernio, avvenuta ieri, ha portato alla chiusura degli uffici scuola e tributi e allo spostamento, a Vaiano, dell’anagrafe comunale. Si tratta di provvedimenti temporanei in attesa del ripristino della sede.

È davvero una settimana difficile per la Valbisenzio e per il Comune di Vernio in particolare. Dopo le allerte meteo e la frana sulla Sr 325, sul versante emiliano con ripercussioni sull’Alta Valle, ieri mattina l’amministrazione si è trovata con una perdita d’acqua in palazzo comunale che ha reso momentaneamente inutilizzabili gli uffici.

Mentre si è provveduto, nel più breve tempo possibile, al ripristino della sede, sono stati presi provvedimenti per garantire il servizio ai cittadini.

Sono temporaneamente chiusi gli uffici scuola e tributi di Vernio, mentre l’ufficio anagrafe e Stato civile, date le varie necessità di accedere personalmente allo sportello, è stato spostato all’ufficio anagrafe Stato civile del Comune di Vaiano, in piazza del Comune 4. Per contatti e pratiche urgenti si può chiamare lo 0574 942422.

Per comunicazioni urgenti riguardanti l’ufficio scuola si può contattare l’ufficio scuola associato dei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo al numero 0574 956803 oppure scrivere alle mail: [email protected] oppure [email protected].

Per le urgenze riguardanti l’ufficio tributi si può scrivere a: [email protected].

I provvedimenti sono oggetto di un’ordinanza firmata dalla sindaca Maria Lucarini che dispone le chiusure e lo spostamento fino a martedì 15 ottobre, salvo risoluzione anticipata delle problematiche che verrà opportunamente resa nota o ulteriore disposizioni di chiusura.