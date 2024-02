Paese che vai usanza che trovi: quante curiosità

Benvenuto 31 dicembre. Tu sei la festa che tutti aspettano. Il Capodanno è una delle feste più colorate, più rumorose, più divertenti e da qualche parte si festeggia facendo cose davvero molto strane. C’è chi mangia torte con una moneta all’interno, è meglio avere tanti soldi in tasca o una moneta tra i denti? Gelati buttati sul pavimento: guai a chi li mangia e chicchi di melograno sparsi per terra per avere tanta fortuna. Paese che vai, usanza che trovi, E tu, vuoi fare un viaggio con noi per scoprire che cosa si fa di strano a Capodanno nel mondo? In Grecia si festeggia San Basilio e non San Silvestro. Pop corn in mano, bibite a volontà e tanta forza nelle mani. Gli ospiti, dopo aver ricevuto un invito a cena, si presentano alla porta e ricevono un melograno da rompere. Gli invitati provano a spaccarlo buttandolo per terra: più chicchi vengono sparsi qua e là, più fortuna avrà il padrone di casa nel nuovo anno. Gelato in terra, piatti e piattini rotti: in Danimarca e in Svizzera il Capodanno si festeggia così. Attento ai denti se vai in Bolivia: buona la torta con dentro una moneta. In Colombia si prende una valigia vuota e si cammina andando tra le case. Se vuoi sapere come sarà l’anno nuovo, brucia una lattina di birra e poi buttaci sopra tanta acqua fredda: se la forma della lattina sarà circolare, ti sposerai entro l’anno. E tu, dove e come festeggerai il prossimo anno?