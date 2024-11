Otto posti in Comune: 2mila domande

Sono 1953 le domande presentate per il concorso pubblico indetto dal Comune di Prato per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo. La prova scritta, costituita da quesiti a risposta multipla su supporto telematico, si svolgerà il 26 e 27 novembre al Palazzetto dello Sport Pala Kobilica (ex ExtraForum) in via Piazzale del Palazzetto a Prato. Orari, suddivisione dei candidati e modalità di svolgimento della prova saranno resi noti dalla Commissione esaminatrice, che si riunirà oggi. Saranno pubblicati sul portale "inPA" all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito web del Comune di Prato. Fino al 28 novembre, invece, è possibile fare domanda per i due concorsi per tre Funzionari tecnici e tre Funzionari amministrativi indetti dal Comune di Prato.