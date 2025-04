Oste, un Dae alla Misericordia per Raimondi

La Misericordia di Oste si dota di un Dae – defibrillatore automatico esterno – e lo installa nella propria sede in ricordo di Piero Raimondi, per tanti anni confratello attivo e persona conosciuta e stimata nella sezione. L’inaugurazione è in programma oggi alle 16.25 nella sede di via Scarpettini a Oste di Montemurlo. Intervengono le autorità cittadine per un saluto e l’associazione Avis Verag.

Alle 20 ci sarà la tradizionale "Spizzata in Misericordia" con la presentazione di una nuova pizza inserita nel menù, dedicata a Piero Raimondi. Il confratello infatti, morto il 29 settembre 2024 in un incidente, era impegnato in molti servizi all’interno della sezione, sia come soccorritore ma anche come volontario del gruppo ricreativo insieme alla moglie Gina. Da qui l’idea di creare una nuova pizza, "La Pierino", in suo ricordo.

Raimondi era molto attivo anche nella squadra ciclistica amatoriale Avis Verag, aveva una grande passione per la bicicletta e purtroppo è rimasto coinvolto nell’incidente che gli è stato fatale mentre era in sella all’amata bici a Campi Bisenzio.

"La decisione di installare un Dae in suo onore è venuta dai familiari di Piero – dice Alessandro Castagnoli, commissario della sezione di Oste insieme a Giuliano Manzione – e così abbiamo dato vita a una raccolta fondi per poter acquistare lo strumento. Ci è sembrato il segno giusto per ricordare questo nostro confratello così impegnato e attivo nella nostra Misericordia". La data del 5 aprile è stata scelta perché vicina al compleanno di Raimondi, che il 3 aprile avrebbe fatto 62 anni.

Il 2024 è stato un anno di lutti per la sezione di Oste. Oltre a Raimondi, è morto anche il giovane Alessio Renzi, di venti anni. In suo ricordo i genitori, grazie alle offerte ricevute al funerale, hanno donato attrezzature per le ambulanze della sezione.