Oste, nuova piazza e parcheggio

Restyling per la nuova piazza tra via della Viaccia, via Primo Maggio e via Pistoiese a Oste e intitolazione ad una grande bovinese, Liliana Rossi, paladina dei diritti delle donne e donna di grande cultura. Non a caso il sindaco Simone Calamai ha voluto vicino a sé proprio la sindaca di Bovino, Stefania Russo e il fratello di Liliana. Il legame tra Montemurlo e Bovino è ormai pluridecennale. L’iniagurazione sarà sabato alle 10.30. "Abbiamo pensato che proprio a Oste, dove esiste una numerosa comunità di bovinesi fosse importante dedicare una piazza a questa grande donna, impegnata a difendere i diritti dei più deboli in un tempo, gli anni Cinquanta del Novecento, in cui le donne, soprattutto al Sud, erano molto spesso sagome invisibili", spiega il sindaco.

I lavori di ristrutturazione della piazza hanno avuto un valore complessivo pari a 70 mila euro, finanziato per circa 40 mila euro grazie al contributo della Regione. La piazza rappresenta la porta d’ingresso al Comune sul lato Sud del territorio verso la zona di Viaccia e Sant’Ippolito di Prato ed era volontà dell’amministrazione comunale dare maggior decoro e un’identità più definita allo spazio. Gli interventi hanno visto la sistemazione dell’ampia area a parcheggio, la creazione di spazi verdi e di un’illuminazione adeguata. Inoltre il gestore dello spazio ristoro a ha realizzato, in accordo con il Comune, lo spazio adibito a servizi igienici a disposizione dei frequentatori.